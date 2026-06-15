Le Gouvernement ougandais prévoit une forte croissance économique de 10,2 % pour l’exercice financier 2026/2027, misant sur la production pétrolière, le développement des infrastructures, l’agriculture et l’expansion industrielle pour accélérer la transformation économique.

Le ministre ougandais des Finances, Henry Musasizi, a dévoilé la semaine écoulée devant le Parlement, une enveloppe record de 84.400 milliards de shillings ougandais (plus de 22.513 millions de dollars américains) affecté& à l’exercice budgétaire 2026/2027, expliquant que l’économie nationale était sur une voie de reprise et d’expansion solide, grâce à une stabilité macroéconomique améliorée et à des entrées d’investissement croissantes, indique un communiqué publié ce week-end.

« L’économie est stable. La croissance s’accélère. L’inflation est faible. Le taux de change est stable. Les exportations sont en hausse. Les investissements augmentent », a précisé le ministre.

L’enveloppe budgétaire de 84.400 milliards de shillings ougandais comprend les recettes intérieures, les emprunts, les financements extérieurs et les opérations de refinancement de la dette extérieure.

Pour garantir son autonomie, l’Ouganda table en grande partie sur des recettes intérieures estimées à 45.960 milliards de shillings ougandais, dont 40.160 milliards proviendront des recettes fiscales, 4.020 milliards de recettes non fiscales, 1.440 milliards des recettes pétrolières et 339,8 milliards des recettes propres des collectivités locales.

Le ministre Henry Musasizi soutient qu’« un pays qui finance son développement grâce à ses propres ressources jouit d’une plus grande indépendance politique, d’une plus grande résilience et d’une plus grande durabilité. »

Après avoir détaillé, devant les députés, les recettes et es dépenses, le ministre a conclu que le budget vise à accélérer le programme de transformation de l’Ouganda, soutenant que des investissements stratégiques dans les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et le capital humain, permettront une croissance élevée et durable en Ouganda.