La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), ou Banque allemande de développement, ont signé le vendredi 12 juin, à Arusha, en Tanzanie, un accord de partenariat de 5 millions d’euros visant à renforcer le secteur de la santé régional face aux épidémies de la variole et d’autres maladies hautement infectieuses comme Ebola, indique un communiqué publié le lendemain par la CAE.

L’accord, qui inclue également, le renforcement des capacités des laboratoires dans toute la région, a été signé au siège de la CAE, par le secrétaire général de la CAE, Stephen P. Mbundi et la directrice de la KfW pour la Tanzanie/CAE, Vanessa Eidt.

En plus de cette enveloppe, l’Allemagne a aussi engagé 3 millions d’euros supplémentaires par l’intermédiaire de la Banque KfW pour soutenir les efforts de lutte contre Ebola dans la région.

Le soutien de l’Allemagne « contribuera grandement à renforcer la coordination régionale au sein de la CAE face aux menaces actuelles pour la santé publique» en Afrique orientale, a déclaré Mbundi, expliquant qu’il s’agit notamment de « consolider les systèmes de surveillance, d’accroître les capacités des laboratoires et de mobiliser l’expertise technique dans les États partenaires. »

Pour sa part, le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne à Dar Es Salaam (Tanzanie), Manuel Müller qui conduisait la délégation allemande, a estimé qu’«à l’heure actuelle, la coopération allemande au développement, menée en partenariat avec la CAE depuis de nombreuses années dans le cadre de la préparation aux pandémies, porte ses fruits».

Il a, entre autres, mis en exergue le déploiement de dispositifs d’alerte précoce, désormais essentiels pour anticiper les menaces, ainsi que la montée en compétences du personnel médical en première ligne, soutenue par des laboratoires réalisant des dépistages en continu (24h/24).

« Nous sommes convaincus que tous les acteurs continuent de faciliter la coopération transfrontalière afin d’empêcher la propagation de ce virus dangereux », a-t-il ajouté, évoquant le cas d’Ebola.

Grâce au partenariat de longue date avec le gouvernement allemand, visant à renforcer la réponse aux flambées épidémiques, la CAE a déployé dix laboratoires mobiles dans sept États partenaires, offrant des services de diagnostic rapide qui permettent la détection précoce, la confirmation des cas et le confinement rapide des épidémies.