Le gouvernement malien a annoncé ce vendredi 10 avril, qu’«après analyse approfondie de cet important dossier (du Sahara Occidental marocain) qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionales, la République du Mali a décidé aujourd’hui, de retirer sa reconnaissance de la (soi-disant) « République Arabe Sahraouie Démocratique »».

Cette position a été exprimée dans une déclaration du gouvernement malien prononcée par son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, à l’issue de sa rencontre avec son homologue marocain, Nasser Bourita qui effectue une visite à Bamako sur Hautes Instructions Royales.

Dans cette même Déclaration, le Mali «soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend et considère qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste».

Le Mali exprime, en outre, «son appui aux efforts des Nations Unies et de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025», poursuit le document.

Le Chef de la diplomatie malienne a, par ailleurs, déclaré que cette décision sera partagée avec les organisations régionales et internationales dont le Mali est membre, ainsi qu’avec le Corps diplomatique accrédité à Bamako.

C’est nouveau camouflet pour les séparatistes du front Polisario et leurs parrains et sponsors algériens qui vont avoir des difficultés à digérer cette nouvelle pilule amère qui leur servie par un des voisins immédiats de l’Algérie.