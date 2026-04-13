Le Chef de l’Etat gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, samedi 11 avril à Gamba, à l’inauguration officielle du champ pétrolier de NGONGUI, marquant une étape majeure de la Ve République dans la reconquête de la souveraineté nationale sur ses ressources.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société axé sur la souveraineté économique et la transformation structurelle du Gabon, prôné par le président de la République. Il est l’aboutissement direct du rachat stratégique de la société Assala en juin 2024.

« Bien plus qu’une simple mise en production, cet événement symbolise un tournant décisif, celui d’un Gabon qui reprend pleinement le contrôle de ses ressources naturelles et affirme sa capacité à en assurer l’exploitation au bénéfice direct de sa population », lit-on dans un communiqué officiel.

Avec des réserves estimées à 350 millions de barils, ce gisement est le premier à voir le jour sous l’ère de la Ve République, symbolisant le renouveau d’un secteur énergétique désormais piloté par une vision patriotique.

Sur le plan technique, la mise en exploitation de NGONGUI permet d’accroître la production nationale de 10 000 barils par jour, propulsant la production totale à plus de 60 000 barils quotidiens ; une performance qui vient consolider les ambitions présidentielles de faire du secteur énergétique un « levier central de souveraineté, de croissance et de création d’emplois durables. »

« Cette réussite démontre que le Gabon dispose des compétences, des ressources et de la volonté politique nécessaires pour relever le défi de son autonomie économique », et « s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle d’une économie ‘par et pour les Gabonais’, fondée sur la transformation locale des matières premières, la montée en compétence des nationaux et la pérennisation des richesses du sous-sol », soutient Libreville.

Pour Nguema, « la Ve République marque une nouvelle ère, celle des possibles », où l’industrialisation devient un impératif stratégique pour garantir l’indépendance économique du pays et améliorer durablement les conditions de vie des populations.