L’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire a approuvé à l’unanimité, après examen, le projet de loi portant Plan national de développement (PND), ce mardi 14 avril, lors d’une séance plénière dirigée par son président, Patrick Achi.

Selon le communiqué de l’hémicycle, le PND constitue la feuille de route du gouvernement pour les prochaines années, avec pour ambition d’accélérer la croissance économique, de moderniser les infrastructures et d’améliorer les conditions de vie des populations.

Il s’inscrit dans la continuité des politiques publiques déjà engagées, visant notamment la transformation structurelle de l’économie ivoirienne et la promotion de l’investissement privé.

Les députés ont également adopté à la majorité, le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national de la détention (OND) qui aura pour mission de surveiller les conditions de détention dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays et d’émettre des recommandations à l’endroit des autorités compétentes.

Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, notamment au titre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT).