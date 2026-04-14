Le Maroc franchit un nouveau cap dans la reconnaissance internationale de son savoir-faire sécuritaire. Le Royaume a été sélectionné par les États-Unis pour intégrer la « White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 », un dispositif stratégique chargé de piloter les préparatifs et le déroulement du Mondial 2026, notamment au plan sécuritaire.

La décision diffusée par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat sur son compte dans le réseau social X, soulignant qu’elle s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre les deux pays, à l’heure où ils célèbrent plus de deux siècles d’amitié et traduit également la confiance accordée par Washington à l’expertise marocaine en matière de gestion des grands événements internationaux, dont le dernier en date est la Coupe d’Afrique des Nations «CAN 2025».

Placée sous l’autorité du président américain, Donald Trump, assisté de son vice-président JD Vance, cette Task Force réunit les principaux responsables de l’appareil fédéral américain, dont les secrétaires d’État, de la Défense, du Trésor, des Transports et de la Sécurité intérieure, ainsi que le directeur du FBI. Sa mission consiste à coordonner l’action des différentes agences fédérales afin d’assurer une organisation optimale du prochain mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Rattachée au Département de la sécurité intérieure, la structure bénéficiera de moyens financiers et administratifs dédiés, avec un mandat courant jusqu’au 31 décembre 2026, l’objectif étant de garantir une préparation rigoureuse et une gestion sécuritaire sans faille de cet événement planétaire.

L’intégration du Maroc à ce dispositif stratégique n’est pas anodine. Elle intervient dans le prolongement de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée avec succès par le Royaume, et qui a servi de vitrine à ses capacités logistiques et sécuritaires.

Pour rappel, une délégation du FBI avait séjourné du 4 au 6 janvier 2026 au Maroc pour s’inspirer des dispositifs sécuritaires déployés, notamment en matière de surveillance, de coordination et de gestion des foules.

Cette collaboration s’inscrit également dans la perspective de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal et confirme la montée en puissance du Royaume comme acteur de référence dans la sécurisation des grands rendez-vous sportifs internationaux.