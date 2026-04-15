Le Maroc et les États-Unis franchissent une étape majeure dans leur coopération militaire avec l’intégration du Royaume dans le système de communication tactique sécurisé «Link-16», jusqu’ici réservé principalement aux membres de l’OTAN et à quelques alliés.

Cette avancée stratégique a été concrétisée à l’occasion d’un test d’interopérabilité mené le 3 février à Agadir, dans le cadre des préparatifs de l’exercice multinational African Lion 2026.

Conduit avec l’appui des forces américaines, notamment le U.S. Marine Corps et les U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa, cet essai a permis d’évaluer la capacité des Forces armées royales (FAR) marocaines à échanger des données sécurisées en temps réel avec leurs homologues américains.

Le système Link-16 est une liaison de données tactiques (TDL) standardisée de l’OTAN, permettant un échange sécurisé et en temps réel d’informations (position, messages, voix) entre unités aériennes, terrestres et navales pour soutenir les opérations conjointes et améliorer l’interopérabilité. En plus, ce système améliore la connaissance de la situation, résiste au brouillage et sert à coordonner des opérations militaires conjointes.

Le Link-16 est un standard de réseau de données tactiques utilisé par l’Alliance atlantique et ses alliés pour. Contrairement aux communications radio classiques, ce système permet un échange des informations en temps réel sur le champ de bataille et un partage automatisé et sécurisé des données entre avions, navires et unités terrestres lors d’opérations conjointes.

Lors de cet exercice, les forces marocaines ont pu établir des communications intégrées incluant messages textuels, échanges vocaux et partage de données opérationnelles en temps réel. Une telle capacité améliore considérablement la connaissance de la situation sur le terrain et optimise la coordination entre les différents acteurs engagés, offrant ainsi un avantage décisif dans les environnements complexes.

Pour les responsables militaires américains, l’objectif de ce test est de renforcer les capacités conjointes de commandement et de contrôle. L’interopérabilité devient en effet un élément clé des opérations modernes, permettant aux forces alliées de partager une vision commune et d’anticiper efficacement les menaces.

Cette avancée s’inscrit dans une dynamique plus large de partenariat stratégique entre Rabat et Washington, axée sur la formation, le transfert de compétences et l’intégration technologique et vient confirmer le positionnement du Maroc comme acteur majeur de la sécurité régionale, capable de s’inscrire dans des dispositifs militaires de haut niveau.

L’intégration des Forces Armées Royales dans le système Link-16 intervient à l’approche de l’exercice African Lion 2026, prévu du 20 avril au 8 mai, qui réunira plus de 5.600 participants issus de plus de 30 pays.

A travers cette coopération technologique, Rabat et Washington confirment leur volonté d’approfondir un partenariat stratégique fondé sur la confiance, la complémentarité et l’adaptation aux exigences de la guerre moderne.