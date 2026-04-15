Le Ministère marocain du Transport et de la Logistique et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) ont paraphé mardi 14 avril, lors de la cérémonie d’ouverture à Marrakech, de la 5e édition de l’ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), deux accords visant à renforcer la formation et l’innovation dans le secteur de l’aviation civile.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le GISS 2026 se tient du 14 au 16 avril sous le thème « Solutions régionales, bénéfices mondiaux ».

Lesdits accords ont été signés par Abdessamad Kayouh, ministre marocain du Transport et de la Logistique, et Juan Carlos Salazar, Secrétaire Général de l’ICAO, indique un communiqué du ministère marocain.

Le premier accord prévoit le lancement d’un programme triennal de formation au Maroc pour 100 inspecteurs de l’aviation civile par an, ciblant les pays en développement ; l’objectif étant de renforcer la sécurité aérienne mondiale et d’améliorer les indicateurs de contrôle internationaux. L’accord couvrira divers domaines dont les opérations aériennes, la navigabilité des aéronefs, la sûreté aérienne, la navigation aérienne, les enquêtes sur les accidents et le transport aérien, conformément aux normes de l’ICAO.

Dans le cadre de cette convention, l’ICAO apportera son soutien à la gestion du programme, en assurant la communication avec les États membres, le traitement des demandes de subvention et la délivrance des décisions d’admission. Le Ministère marocain se chargera, pour sa part, du financement du programme et de la mise à disposition des infrastructures nécessaires.

Ce programme constitue, d’après le communiqué, une étape stratégique pour consolider la position du Royaume en tant que pôle régional de formation en aviation civile et pour développer une expertise internationale au service de la sûreté et de la sécurité du transport aérien mondial.

Le second accord a pour but de moderniser le secteur aérien marocain en améliorant les capacités de facilitation et de sécurité, conformément aux normes internationales.

Concernant la facilitation, l’enjeu est d’optimiser le parcours des voyageurs et la gestion des frontières, en mettant l’accent sur les pratiques d’évaluation des risques pour certaines catégories de passagers, notamment les personnes non autorisées.

Côté sûreté aérienne, l’accord renforce l’inspection des marchandises sensibles et l’encadrement des passagers bénéficiant de statuts particuliers comme les diplomates. Un volet majeur est dédié à la cyber-sécurité pour protéger les systèmes aériens et les données sensibles.

Ouvert sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le GISS 2026 se tient du 14 au 16 avril sous le thème « Solutions régionales, bénéfices mondiaux ».