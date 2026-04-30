Le Ministère burkinabè de la Sécurité poursuit la sensibilisation des populations dans le cadre de l’opération «WIBGA-2» visant le renforcement de la sécurité intérieure.

Lancé officiellement mardi 28 avril sur l’ensemble du territoire national, par le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, l’opération « WIBGA-2 » invite les citoyens à une vigilance nationale accrue et à la dénonciation systématique de tout comportement suspect.

Le ministère a dressé une liste de signaux d’alerte spécifiques auxquels les populations doivent prêter une attention particulière. Il s’agit des hausses inhabituelles d’achat de vies ; d’acquisitions de produits dangereux ou de composants d’explosifs ; d’occupations soudaines d’habitations par des personnes refusant tout contact avec le voisinage ; de refus de se soumettre aux formalités d’enregistrement dans les hôtels.

Sont également mentionnés tous les mouvements suspects aux abords des infrastructures stratégiques (casernes, aéroport, bâtiments administratifs et autres installations d’intérêt national) ; ainsi que des demandes d’informations sur des sites sensibles.

Les populations sont ainsi invitées à dénoncer sans délai, aux services compétents, tout agissement inhabituel ou comportement équivoque.

Le Ministre rappelle, dans le communiqué, que la garantie d’une sécurité holistique est basée sur le principe de coproduction de sécurité ; et qu’à ce titre, chaque citoyen constitue un maillon essentiel dans la prévention des menaces sécuritaires.

Il a également réitéré son appel à l’ensemble des populations à poursuivre leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, à travers une veille citoyenne et dans un esprit patriotique.

Soulignons qu’en préambule, le Ministre a exprimé sa profonde reconnaissance envers les populations pour leur engagement constant dans la veille sécuritaire et leur contribution active au renforcement de la sécurité intérieure.