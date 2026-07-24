Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour remettre aux autorités maliennes, le Complexe Mohammed VI de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.

Couvrant une superficie de 5.200 m² à Bamako, la structure est l’œuvre de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable. Elle propose une formation professionnalisante qui répond aux besoins d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes maliens.

Selon la diplomatie marocaine, «l’opérationnalisation de cette infrastructure permettra d’accueillir près de 1.000 stagiaires par an dans 21 filières de formation, réparties entre 12 filières dédiées aux métiers du BTP et 9 filières relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration».

Lors d’une visite dans le complexe, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a mis en avant la vision royale qui soutient la coopération Sud-Sud agissante, fondée sur la solidarité, le partage d’expertises, le renforcement des capacités locales et la promotion d’un développement humain durable au service des peuples africains.

Pour sa part, la ministre malienne de l’Entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Oumou Sall Seck qui accompagnait Nasser Bourita lors de cette visite, a exprimé «la profonde gratitude du général d’armée, Assimi Goita, président de la Transition, chef de l’État de la République au Roi Mohammed VI, pour ce geste de haute portée qui traduit les liens historiques de fraternité et de solidarité unissant le Royaume du Maroc et la République du Mali.

Elle de même, assuré que cette initiative répond «à un besoin stratégique du Mali en matière de développement des compétences et de renforcement du capital humain dans des secteurs essentiels au développement économique et social du pays ».