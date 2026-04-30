Le Conseil des ministres ivoirien réuni mercredi 29 avril à Abidjan, sous la présidence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a adopté un décret portant ratification de l’Accord de coopération entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement italien, en matière de migration et de sécurité.

Pour rappel, cet accord avait été signé le 22 mars 2023, à Abidjan, par le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d’Armée, Vagondo Diomandé et son homologue italien, Matteo Piantedosi.

A cette occasion, Piantedosi avait notamment déclaré que «nos deux pays ont une vision commune sur des points très importants comme la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, l’insécurité transfrontalière et le trafic de stupéfiants. Il est donc d’un intérêt commun, de régler ensemble ces problèmes, d’où la nécessité d’un tel accord qui vient d’être signé».

Dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion, il est précisé que cet Accord établit un cadre de collaboration policière entre les deux pays, en vue de développer des mécanismes avancés de prévention et de répression du terrorisme et de la criminalité organisée.

Pour Abidjan, sa ratification permettra de renforcer les capacités opérationnelles et de promouvoir les intérêts stratégiques et diplomatiques de la Côte d’Ivoire.