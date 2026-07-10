Le Département d’Etat américain a fait état ce jeudi 9 juillet sur ses canaux digitaux, d’un don stratégique des Etats-Unis au Cameroun.

À la Base aérienne militaire 101 du Cameroun, le Chargé d’affaires des USA au Cameroun, John G. Robinson s’est joint au ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, et à son collègue de la Santé, Manaouda Malachie, pour assister à la cérémonie officielle de « livraison de deux hôpitaux mobiles offerts par les États-Unis ».

Ces deux hôpitaux mobiles, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars (environ 6 milliards de FCFA) sont destinés à «la santé et la sécurité du peuple camerounais», a annoncé le Département d’Etat américain, précisant que ces hôpitaux sont conçus pour être «déployés rapidement en cas de crise, afin de garantir que les soins médicaux essentiels parviennent à ceux qui en ont le plus besoin».

Le personnel du ministère camerounais de la Défense «se chargera du déploiement et de la sécurisation des hôpitaux ; les professionnels de santé du ministère de la Santé en assureront le fonctionnement- une véritable capacité d’intervention à l’échelle de l’ensemble du Gouvernement», a salué la diplomatie américaine.

«Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés du Cameroun, aujourd’hui et pour toujours», a déclaré l’Ambassade des USA au Cameroun, pays d’Afrique centrale touché dans sa partie ouest (nord et sud) par une guerre sécessionniste depuis 2017.