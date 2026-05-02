Le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces Armées Royales (FAR), a nommé le Prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR, a annoncé ce samedi, le Cabinet Royal dans un communiqué.

Pour rappel, le Souverain lorsqu’il était encore Prince héritier s’était vu attribuer la même fonction en1985, par son auguste père, feu SM le Roi Hassan II.

Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, sous la conduite du souverain, sur les valeurs de compétence et de discipline, d’engagement et de patriotisme sincère du sens élevé de la responsabilité dont s’imprègnent leurs différentes composantes et demeurent constamment attachées et fidèles à leur devise éternelle: Dieu, la Patrie, le Roi», conclut le communiqué.