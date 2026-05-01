Les athlètes marocains (masculins et féminins) ont raflé 36 médailles, dont 9 médailles d’or, 16 d’argent et 11 de bronze, terminant le parcours en tête du classement final du 21e Championnat arabe d’athlétisme des moins de 20 ans (U20), disputé à Tunis.

La sélection marocaine a décroché le jeudi 30 avril, dernière journée des compétitions, deux médailles d’or grâce à Mohamed Al Musalit aux 1.500 m et Bilal Reggad aux 5 000 m.

Cinq médailles d’argent ont été obtenues par Adam Namar (400 m haies), Imad Bouchajda (1.500 m) et Réda Ouazzaouit (5.000 m), ainsi que sur les épreuves du relais 4×100 m (filles) et du relais 4×400 m (filles) en plus d’une médaille de bronze au relais 4×400 m (garçons).

Abdelilah Ouba, membre de la Commission technique de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et responsable de la délégation marocaine, a qualifié ces résultats de très positifs au regard de la forte concurrence des autres équipes ayant participé à ce championnat.

Il a en outre souligné que le niveau de l’athlétisme arabe s’améliore d’une édition à l’autre, ce qui impose aux athlètes marocains de hisser constamment leur niveau pour prétendre aux podiums, ajoutant que l’athlétisme marocain dispose de jeunes athlètes aux capacités prometteuses, capables de rivaliser à l’échelle internationale dans un avenir proche, mettant en avant le rôle crucial des centres de formation implantés dans le Royaume.

Le Maroc a été représenté à ces championnats, disputés du 26 au 30 avril au stade olympique de Radès, par une délégation de 31 athlètes, dont 18 jeunes-filles.

Cette édition 21e Championnat arabe d’athlétisme U20 a vu la participation outre du Maroc, de la Tunisie, pays hôte, de la Palestine, du Qatar, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes Unis, d’Oman, du Soudan, Bahreïn, du Yémen, d’Égypte, de la Libye et du Liban.