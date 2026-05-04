Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a reçu ce dimanche au Caire, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, dans le cadre du renforcement du partenariat entre l’Egypte et l’institution financière panafricaine.

Lors de cette rencontre, le patron de la BAD a reconnu les accomplissements réalisés par ce pays nord-africain depuis une dizaine d’années et félicité l’Égypte «pour les réformes économiques mises en œuvre au cours de la dernière décennie et pour la résilience de son économie face aux défis mondiaux», indique la présidence égyptienne dans un communiqué.

Sidi Ould Tah est allé plus loin dans son constat, soulignant, à cet égard « l’importance d’étudier l’expérience égyptienne et d’en faire bénéficier les pays africains».

Concernant le partenariat stratégique entre Le Caire et la BAD, Ould Tah, qui a d’abord exprimé sa « profonde reconnaissance pour le soutien » apporté par l’Égypte au Groupe et s’est engagé à œuvrer étroitement avec le gouvernement égyptien en vue de renforcer la coopération existante.

Pour sa part, tout en soulignant l’importance des projets d’infrastructures transfrontaliers pour l’intégration continentale et le développement durable, notamment en facilitant le transport des marchandises et des passagers, le Président Al-Sissi a lui aussi, mis en avant l’expertise égyptienne.

Il a évoqué «la vaste expérience des entreprises égyptiennes dans la mise en œuvre de projets de développement majeurs en Afrique» et affirmé « la disposition » de l’Égypte à partager son expertise avec la BAD et les pays africains frères.

Le dirigeant égyptien a par ailleurs, plaidé pour le déploiement de tous les efforts nécessaires et pour le renforcement de la coordination avec les partenaires de l’Egypte, afin, a-t-il dit, de «mobiliser les ressources financières requises pour le financement de ces projets sur le continent».

Al-Sissi a salué les efforts déployés pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de coopération pays entre l’Égypte et la Banque (2027–2031), tout en insistant pour que cette stratégie s’aligne sur la Vision d’Égypte 2030 et renforce le secteur privé comme pilier du développement durable.

La réunion, à laquelle ont pris part quelques hauts responsables d’Egypte et de la Banque, a abordé aussi d’autres sujets, dont notamment+l’accueil par l’Égypte, en juin 2026, de la première édition du Forum Africain des Affaires.