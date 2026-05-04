La ville sud-africaine de Johannesburg accueille du 4 au 6 mai courant, un atelier régional de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), dédié à l’examen et à la validation des principales stratégies et cadres qui façonneront l’avenir de la sécurité de l’eau, de la résilience au climat et du développement durable dans toute la région.

Cet évènement est financé par le gouvernement allemand dans le cadre de sa coopération avec la SADC et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et le Partenariat mondial de l’eau pour l’Afrique australe (GWPSA).

L’atelier réunira des représentants des Etats membres de la SADC, des organisations de bassins fluviaux, des agences régionales de mise en œuvre, des partenaires de coopération internationale, de la société civile, des praticiens du droit de l’eau et des groupes de genre et de la jeunesse.

D’après un communiqué de la SADC, la mobilisation de tous ces acteurs traduit l’engagement de la Communauté australe «à renforcer la coopération régionale dans la gestion des ressources en eau partagées».

Au cœur des discussions figurent plusieurs dossiers prioritaires. Les participants s’emploieront à examiner et valider nombreux instruments régionaux critiques, dont la prolongation du Cinquième Plan régional d’action stratégique (RSAP) sur l’eau, le Plan de mobilisation des ressources pour le Programme du secteur de l’eau de la SADC, l’Agenda révisé de la SADC pour la recherche sur l’eau et son nouveau Plan stratégique pour le développement des capacités humaines.

En harmonisant les cadres d’action, les Etats membres de ce groupe régional, entendent établir une sécurité hydrique accrue, indispensable pour stabiliser l’économie et protéger les populations devant les défis environnementaux qui ne cessent de prendre de l’ampleur.