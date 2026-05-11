Les présidents français, Emmanuel Macron et kenyan, William Ruto, ont signé ce dimanche 10 mai à Nairobi, des accords de projets et des partenariats entre des entreprises des deux pays, indiquent des communiqués publiés par les deux parties.

Macron a atterri le même jour à Nairobi pour assister au Sommet Africa Forward qui se tient du 11 au 12 mai dans la capitale kenyane, sous la thématique : «Partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ».

La cérémonie de signature desdits accords a eu lieu après un entretien entre les deux Chefs d’Etat. «Cette séquence bilatérale avant le Sommet, vient renforcer la dynamique partenariale entre nos deux pays, qui n’a cessé de se densifier au cours des dernières années», indique l’Elysée dans un communiqué.

Selon les informations relayées sur le compte X du président kenyan, les accords couvrent des secteurs clés, comprenant la modernisation de la gare centrale de Nairobi jusqu’à la ligne ferroviaire 5 d’Embakasi, la promotion du thé violet premium du Kenya, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et le développement du projet du barrage de Masinga.

D’autres domaines de coopération concernent la modernisation des services météorologiques, la production de carburant d’aviation durable, la transformation numérique, l’expansion de la capacité des terminaux conteneurs dans les ports kenyans, ainsi que l’économie bleue et la pêche. Au total, 11 accords bilatéraux, d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars, ont été paraphés.

Le Sommet réunit les présidents français et kenyan, ainsi que d’autres chefs d’État et de gouvernement africains, des dirigeants d’entreprises, des représentants des jeunesses, des artistes, des représentants des sociétés civiles et des diasporas.

Pour Paris, ce Sommet qui se tient pour la première fois dans un pays anglophone, «marque une étape majeure dans les relations entre la France et le continent africain, près de dix ans après le discours du Président de la République à Ouagadougou».

La France inscrit l’évènement dans la continuité du Sommet sur le financement des économies africaines de Paris en 2021, du Sommet pour le nouveau pacte financier mondial de Paris et du Sommet africain sur le climat de Nairobi en 2023, ainsi que du Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne tenu en novembre 2025 à Luanda.