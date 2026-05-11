La question de la sécurité a été au cœur des échanges entre le ministre malien de la Sécurité, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine et le nouvel ambassadeur de Slovaquie au Mali, Martin Podstavek, venu à Bamako pour présenter ses Lettres de créance au président malien, selon les informations relayées ce week-end par le ministère malien de la Sécurité.

Ce diplomate, résidant à Abuja, au Nigeria a indiqué au ministre, qui l’a reçu vendredi 8 mai en audience, que son pays veut «connaître les besoins des forces de sécurité maliennes» et proposer au Mali son expertise dans le domaine de la lutte antiterroriste.

La Slovaquie « est disposée à faire profiter le Mali de son expertise dans les domaines aussi variés que la lutte contre le terrorisme, la formation, l’armement, les échanges d’information et le transfert de compétences en matière de technologie de pointe, notamment à travers EUCAP Sahel », a-t-il indiqué.

Dans la foulée, le diplomate slovaque a invité le Mali à l’exposition internationale de défense et de sécurité «IDEB Defence & Security 2026», qui aura lieu du 12 au 14 mai courant à Bratislava, la capitale slovaque. Cet événement biennal présente des technologies modernes pour les forces armées, la sécurité et le sauvetage.

Par ailleurs, Martin Podstavek a informé le ministre Daoud Aly Mohammedine, de l’intérêt de son pays à participer à la Deuxième édition du Salon international de la défense et de la sécurité «BAMEX» du Mali.

En retour, le Ministre, qui a remercié son invité pour les différentes offres faites au Mali dans les domaines de la Sécurité et de la Protection civile, a exprimé un «grand intérêt» pour les différents programmes de formation qui pourraient bénéficier à la Gendarmerie nationale, à la Police nationale et à la Protection Civile.

Le Général de Division Daoud Aly Mohammedine a promis à l’ambassadeur de lui transmettre les besoins prioritaires de son département, et ce dans les meilleurs délais.

Selon le communiqué, les deux hommes ont affiché une grande convergence de vues sur les questions de défense et de sécurité, jugées prioritaires dans le contexte actuel au Mali et ont convenu que leurs échanges, prônant le renforcement de la coopération sécuritaire, seront formalisés par voie diplomatique.