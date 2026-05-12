Le premier Forum international dédié à l’Intelligence Artificielle (IA), la transition numérique, l’énergie et la connectivité en Afrique s’est ouvert lundi 11 mai à Rabat, la capitale du Maroc, sous le thème «Intelligence artificielle, transition numérique, énergie et connectivité en Afrique : Perspectives de coopération internationale».

Organisé par le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD), ce forum réunit des responsables gouvernementaux, des institutions publiques, des ONG, des acteurs du secteur privé, des experts, des institutions financières et des groupes internationaux spécialisés en intelligence artificielle. Les débats porteront sur les enjeux liés à l’IA, la transition numérique, à l’énergie, à la connectivité et aux perspectives de coopération en Afrique.

A cette occasion, la ministre marocaine de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni a salué le rôle historique du CAFRAD dans le renforcement des capacités administratives et la modernisation de l’action publique en Afrique. Elle a plaidé pour une vision africaine de l’IA, fondée sur la souveraineté, la confiance, l’éthique, la coopération scientifique et universitaire, ainsi que sur la formation des jeunes dans ce domaine.

Pour sa part, le Directeur Général du CAFRAD, Coffi Dieudonné Assouvi a indiqué que les technologies numériques et l’IA sont des avancées majeures en ce 21e siècle, dans la mesure où elles bouleversent les modes de vie. Il a toutefois relevé que ces mutations soulèvent des interrogations éthiques et comportent des risques liés à la cybercriminalité, aux guerres hybrides, à la consommation énergétique et à la fracture technologique.

Il a rappelé les efforts internationaux, notamment la Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle adoptée en 2021, ainsi que le Pacte pour l’avenir adopté par les Nations Unies en septembre 2024, auquel sont annexés le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.

Dans ce contexte, Coffi Dieudonné Assouvi a fait savoir que le CAFRAD entend mobiliser largement autour d’une feuille de route, conformément à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Au programme de la deuxième journée de ce conclave figurent des panels sur les solutions pratiques, l’économie numérique africaine, les partenariats internationaux, l’avenir de l’emploi et de l’éducation à l’ère de l’IA, tandis que la troisième journée sera dédiée aux rencontres professionnelles.

Ce Forum, vise notamment à renforcer les infrastructures numériques en Afrique, soutenir les politiques relatives à l’IA, investir dans les énergies renouvelables, consolider la cybersécurité, créer des centres régionaux d’innovation, appuyer la digitalisation de l’administration et lancer des programmes de formation au profit des jeunes.