L’athlète marocain Imad Bouchajda a décroché dans la nuit du samedi à dimanche 9 août, la médaille d’or du 800 mètres lors des Championnats du monde d’athlétisme U20, organisés du 5 au 9 août à Eugene, dans l’État de l’Oregon au Nord-ouest des Etats-Unis.

Bouchajda a dominé la course, franchissant la ligne d’arrivée en 1 min 44 s 64. Il a devancé l’Australien Daniel Williams, qui a terminé en seconde place avec un chrono de 1 min 45 s 36, suivi de l’Espagnol Alejandro Ríos, troisième (1 min 46 s 25).

Après cet exploit d’Imad Bouchajda, devenu le premier Marocain sacré champion du monde U20 sur cette distance, son compatriote Osama Er Redouani a remporté pour sa part, ce dimanche 9 août à Eugene, une médaille de bronze au 1500m, en 3 min 39 s 68, battant en même temps son propre record. Il a été devancé par les Kényans, Wilson Chepkoech (3:37.46) et David Kapaiko Sekento (3:38.32).L’autre coureur marocain engagé dans ces championnats mondiaux, Mohammed El Moussalit a fini quatrième avec un temps de 3:41.09. Avec ces deux médailles le Maroc termine 14e au tableau des médailles le cadre de ces Championnats du monde d’athlétisme U20.