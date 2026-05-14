Le Secrétaire Général des Nations unies, António Guterres, le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf et le Président de la France, Emmanuel Macron ont lancé un appel à la mobilisation immédiate de la solidarité internationale en vue d’atténuer l’impact de la crise au Moyen-Orient sur la sécurité alimentaire en Afrique, ce mercredi 13 mai, lors des consultations informelles tenues au siège de l’UA à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Après avoir réaffirmé leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que le règlement pacifique des différends, les trois dirigeants ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions économiques, énergétiques et alimentaires du conflit USA-Israël-Iran sur le continent africain, indique l’UA dans un communiqué.

Les craintes se concentrent particulièrement sur l’approvisionnement en hydrocarbures et en engrais, qui fait peser un risque majeur sur la sécurité alimentaire, les équilibres macroéconomiques et la stabilité sociale des pays africains les plus vulnérables.

Guterres, Youssouf et Macron ont ainsi appelé à un renforcement de la solidarité internationale envers l’Afrique afin d’atténuer les répercussions de ce choc externe sur la sécurité alimentaire du continent.

Dans cette perspective, ils ont convenu, selon le communiqué, d’examiner la mise en place, sous conduite africaine, de mesures d’urgence concrètes visant à préserver la sécurité alimentaire des États africains les plus vulnérables face aux perturbations des marchés mondiaux des engrais.

La France a précisé que ce point figurerait à l’ordre du jour des discussions sur l’économie mondiale lors du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains (Est de la France).