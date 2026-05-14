Initialement prévue le 28 mai, la Journée du dialogue national de cette année au Sénégal ne se déroulera pas sous son format habituel, en raison de la proximité de la date de la fête de la Tabaski (fête du sacrifice), période d’intenses obligations spirituelles et familiales pour les Sénégalais de confession musulmane.

«Soucieux du respect de la célébration dans les meilleures conditions de cette fête majeure de l’agenda national», le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a choisi, «à titre exceptionnel, d’y substituer une démarche de consultation directe et plus resserrée», lit-on dans un communiqué de la présidence.

Concrètement, le document informe que le Président recevra en audience, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs hautes personnalités et représentants des forces vives, sachant que les échanges se concentreront sur la consolidation de la cohésion nationale et l’analyse de la situation globale du pays.

A travers ce format révisé, le Chef de l’Etat entend réaffirmer « son attachement permanent au dialogue en temps de paix » et réitérer « son engagement à poursuivre, avec détermination et esprit d’inclusion, l’édification d’un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère, ancré dans ses valeurs fortes. »

En 2025, le dialogue s’est tenu pendant une semaine, du 28 mai au 4 juin. Axé sur le système politique, il a rassemblé les partis politiques, la société civile, les syndicats, les confessions religieuses et le secteur privé.