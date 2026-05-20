La France a réaffirmé avec force son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara Occidental et annonce le prochain lancement d’un partenariat stratégique inédit avec le Royaume chérifien.

En visite à Rabat, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a rappelé que «le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», conformément à la position exprimée par le président Emmanuel Macron dans une lettre adressée au Roi Mohammed VI en juillet 2024.

Lors de son entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Jean-Noël Barrot a réaffirmé “le soutien de la France au plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme la seule base d’une solution politique juste, durable et négociée”.

Le chef de la diplomatie française a également souligné que cette orientation rejoint la dynamique soutenue par la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies et un nombre croissant de pays.

Paris a par ailleurs détaillé plusieurs mesures concrètes traduisant cette nouvelle position. La France a renforcé sa présence consulaire dans les provinces du Sud avec l’ouverture d’un centre de dépôt de visas à Laâyoune, la création d’une Alliance française dans cette ville ainsi que l’inauguration d’un nouvel établissement scolaire.

Sur le plan économique, les autorités françaises ont confirmé l’implication croissante des entreprises françaises dans les projets d’investissement dans les provinces sud du Royaume, avec l’accompagnement de l’Agence française de développement.

Cette évolution diplomatique s’inscrit dans un contexte de rapprochement stratégique sans précédent entre Rabat et Paris. Les deux pays ont annoncé la préparation d’une visite d’État du Roi Mohammed VI en France, qui devrait être marquée par la signature d’un accord bilatéral inédit.

Selon Nasser Bourita, ce texte constituera une étape majeure dans les relations entre les deux pays sur les plans politique et juridique, tandis que Jean-Noël Barrot a précisé qu’il s’agira du premier traité de ce type que la France s’apprête à conclure avec un pays non européen. Les deux ministres ont également confirmé la tenue prochaine d’une réunion de la Haute Commission mixte maroco-française, destinée à approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques.

À travers ces annonces, Paris consolide ainsi son alignement sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara et ouvre une nouvelle phase dans les relations franco-marocaines, fondée sur un partenariat renforcé et une convergence accrue des intérêts géopolitiques.