Le vice-président du gouvernement gabonais, Hermann Immongault a officiellement remis, mardi, au Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, une copie du rapport des 100 premiers jours de l’équipe gouvernementale, dans le cadre du suivi et de l’évaluation de l’action de l’exécutif et conformément à l’échéance fixée lors de la présentation de différentes feuilles de route ministérielles, le 5 février dernier.

Le rapport, qui dresse une synthèse complète de l’état d’avancement des projets sectoriels, serait globalement positif, en dépit des disparités, selon un communiqué de la présidence gabonaise.

Ce premier bilan de l’action gouvernementale serait marqué par des résultats jugés satisfaisants dans l’ensemble, affichant même des performances supérieures aux prévisions initiales dans plusieurs ministères, selon Immongault qui a présenté une synthèse du rapport au Président, et qui a aussi relevé des contre-performances dans l’exécution de certains projets.

Le vice-président du gouvernement s’est également exprimé sur le niveau de réalisation des engagements pris devant les populations, traduisant par-là, la volonté des plus hautes autorités de promouvoir une gouvernance fondée sur le suivi, la responsabilité et l’obligation de résultats, ajoute la même source.

Face à cette première évaluation, le Chef de l’Etat gabonais a affiché une fermeté absolue, sommant le gouvernement d’accélérer les projets en cours afin de respecter scrupuleusement les délais impartis. Il a réaffirmé, à la même occasion, son exigence d’efficacité, de pragmatisme et d’impact concret de l’action publique sur le quotidien des Gabonais.

Par ailleurs, le président Clotaire Oligui Nguema a ordonné une intensification de la communication institutionnelle, instruisant le vice-premier ministre, Immongault ainsi que l’ensemble des membres du gouvernement à mieux informer les populations sur les actions entreprises, les réformes engagées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de développement du pays.

Cette démarche d’évaluation continue vise à consolider une culture de performance gouvernementale axée sur les résultats et la transparence pour le bien-être des populations gabonaises, conclut le communiqué.