Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses remerciements au Roi Mohammed VI, suite à la grâce que le Souverain a bien voulu accorder à l’occasion de la fête de l’Aïd al-Adha, aux supporters sénégalais condamnés au Maroc pour hooliganisme lors du match de la finale (Maroc-Sénégal) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) que le Maroc a organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sur les réseaux sociaux, ses «remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité».

«Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir», a écrit le président sénégalais.

«Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer », a souligné Bassirou Diomaye Faye qui a souhaité à la même occasion, «Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain».

Dans un communiqué publié ce samedi 23 mai, le Cabinet Royal a annoncé la grâce royale, affirmant nant que ce geste témoigne de la solidité «des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal» et illustre «la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang, desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance ».