Le Parlement tchadien a fait bloc face aux défis sécuritaires majeurs qui défient la région du Lac, en adoptant à l’unanimité, ce lundi 25 mai, la proposition de résolution portant prorogation de l’état d’urgence dans la province du Lac pour une durée de trois mois.

La séance plénière a été présidée par le Président du Congrès, Ali Kolotou Tchaïmi, en présence du Président du Sénat, Haroun Kabadi, du Vice-Premier Ministre, chargé de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, ainsi que de plusieurs membres clés du Gouvernement.

En validant cette prorogation, le Congrès dit réaffirmer son rôle dans l’équilibre institutionnel en assurant le contrôle de l’action gouvernementale, tout en accordant à l’Exécutif les moyens légaux nécessaires pour préserver l’intégrité du territoire national et la sécurité des citoyens.

La mesure d’état d’urgence avait été instaurée par le président Mahamat Idriss Déby, pour la période du 7 au 27 mai 2026, à la suite d’une recrudescence d’attaques meurtrières perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram contre des bases de l’armée tchadienne dans la région concernée. Des dizaines de militaires, dont deux généraux, avaient péri dans ces embuscades.