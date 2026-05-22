L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence africaine des médicaments (AMA) qui ont convenu d’unir leurs forces en vue du renforcement des systèmes de réglementation en matière de santé, à travers l’Afrique, ont signé ce jeudi 21 mai, un nouvel Accord-cadre de collaboration, en marge de la 79e Assemblée mondiale de la santé qui se tient du 18 au 23 mai 2026 à Genève en Suisse..

Selon un communiqué publié sur le compte X de l’Union africaine (UA), « cet accord soutiendra l’harmonisation réglementaire, la surveillance contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, le renforcement des capacités de la main-d’œuvre et des institutions, la fabrication locale, ainsi que des voies d’approbation plus rapides pour les médicaments et les vaccins». La même source souligne également que « ce partenariat marque une étape importante vers un écosystème réglementaire plus solide, plus résilient et mieux intégré pour l’Afrique».

L’AMA est une agence spécialisée de l’UA dont l’objectif principal est de renforcer la capacité des États Parties et des Communautés Économiques Régionales à réglementer les produits médicaux afin d’améliorer l’accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces sur le continent. Son siège central se trouve à Kigali, la capitale du Rwanda, conformément à l’accord de pays hôte conclu entre l’organisation panafricaine et le gouvernement rwandais.