Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a reçu lundi 22 juin, un rapport sur la situation politique au Soudan et les efforts de médiation en cours, de la part de l’Ambassadeur Mohamed Belaiche, l’Envoyé spécial de l’UA et Chef du Bureau de liaison de l’institution auprès du Soudan.

Au cours de leur entretien, les deux hommes ont également discuté des modalités de la réouverture du Bureau de liaison de l’UA à Khartoum, la capitale soudanaise, lequel Bureau avait été contraint de suspendre ses opérations en raison de l’éclatement de la guerre dans ce pays en 2023.

Dans le cadre de la préparation de la reprise des activités du bureau de liaison, le Président de la CUA a souligné « l’importance de procéder à une évaluation rapide » de la situation au Soudan, avant « d’initier le processus de réouverture à la première occasion », indique un communiqué de l’organisation panafricaine.

Pour Ali Youssouf, une « présence rapide de l’UA à Khartoum serait déterminante pour renforcer l’engagement avec les parties prenantes soudanaises et soutenir les efforts en faveur d’un processus politique national inclusif».

Rappelons que Belaiche et le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieddin Salem, avaient abordé le même sujet, le 05 avril dernier. A cette occasion, le Chef de la diplomatie soudanaise avait affirmé que grâce au retour du gouvernement soudanais dans la capitale, après avoir chassé le groupe rebelle des Forces de soutien rapide (RSF), plusieurs bureaux des agences des Nations unies à Khartoum avaient repris leurs activités pour la première fois depuis le début de la guerre civile.

L’Union africaine est à la tête de la médiation pour le Soudan, au sein d’un mécanisme quinquennal qui comprend également les Nations Unies, l’Union européenne, l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), ainsi que la Ligue arabe.