Le Groupe de la Banque mondiale, via la Société financière internationale (SFI), et Banco Santander SA unissent leurs forces à travers un nouveau mécanisme de partage des risques destiné à consolider la chaîne d’approvisionnement, à stimuler la croissance des entreprises et à soutenir la création d’emplois dans les marchés émergents.

Inauguré ce mardi 23 juin, ce dispositif stratégique devrait faciliter l’accès au financement au profit des fournisseurs qui sont souvent confrontés à des options de crédit limitées, et ce en leur permettant d’obtenir un financement basé sur la solvabilité de leurs acheteurs plutôt que sur leur propre santé financière.

Le même mécanisme devrait offrir aux entreprises les moyens de pérenniser leurs investissements, de stimuler leur croissance et de dynamiser l’emploi, grâce à l’amélioration des délais de paiement et au renforcement de la liquidité.

Alors que Banco Santander SA va octroyer 500 millions de dollars d’actifs de financement, il est prévu que le mécanisme soutienne environ 1,5 milliard de dollars d’opérations de financement de la chaîne d’approvisionnement sur trois ans, facilitant ainsi l’accès aux liquidités pour les PME.

L’injection de ces fonds permettra à pérenniser et à développer les entreprises qui emploient collectivement un grand nombre de travailleurs dans les économies en développement, soutenant ainsi les moyens de subsistance, la stabilité économique et la croissance des communautés où les emplois de qualité sont les plus nécessaires.

Pour les deux institutions financières, ce dispositif intervient au moment idéal pour soutenir les entreprises des pays émergents, confrontées à un climat économique complexe caractérisé, entre autres, par des taux d’intérêt élevés et le resserrement des liquidités bancaires. Ces freins étouffent surtout les petits fournisseurs qui disposent de moins de marge de manœuvre financière.

Nathalie Louat, directrice mondiale du financement du commerce et des chaînes d’approvisionnement à IFC, a déclaré que « le financement des chaînes d’approvisionnement est un levier essentiel du commerce et des échanges mondiaux. Il garantit que les liquidités parviennent aux entreprises et aux intermédiaires clés précisément lorsque les marchés sont confrontés à une forte volatilité. »

Banco Santander entend profiter de son partenariat avec IFC pour étendre la portée de son offre de financement de la chaîne d’approvisionnement aux « fournisseurs mal desservis », selon Stefano Sabbadini, responsable mondial de la mobilisation de la dette privée de l’institution.