Dans l’objectif de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, mercredi 24 juin, que désormais, toute personne en provenance des zones affectées par la maladie à virus Ébola est tenue d’observer une période de 21 jours avant d’effectuer tout autre déplacement, tant sur le territoire national qu’à l’international.

Le ministère congolais de la Communication et des médias explique dans un communiqué, que cette initiative vise à renforcer les mesures de santé publique déjà en place, à réduire les risques de propagation et à garantir une gestion rigoureuse des personnes potentiellement exposées.

La démarche de Kinshasa fait suite à l’annonce faite récemment par les autorités sanitaires françaises concernant la détection d’un cas de maladie à virus Ébola chez un médecin de retour dans l’Hexagone en provenance de la RDC.

Le ministère congolais rappelle que le médecin français travaillant pour le compte de l’ONG ALIMA, dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola en Ituri, à l’Est de la RDC, avait quitté le Congo le 22 juin après une mission humanitaire dans laquelle il a exercé comme médecin-réanimateur, précisant que ce dernier ne présentait aucun signe clinique évocateur de la maladie à virus Ébola, au moment de son départ de la RDC.

Toutefois, à son arrivée en France et conscient qu’il revenait de l’épicentre de l’épidémie, il s’est rendu dans un établissement de santé où un test de laboratoire a confirmé son infection par le virus Ébola de type Bundibugyo, poursuit le communiqué.

La RDC a sollicité la France pour un partage des données permettant le traçage et le suivi des contacts éventuellement exposés sur le territoire congolais, ainsi que la coordination du suivi en France, en vue d’endiguer toute menace sanitaire transfrontalière conformément au Règlement Sanitaire International.

Le pays informe qu’il maintient des dispositifs de surveillance épidémiologique aux frontières pour détecter, isoler et suivre les cas suspects et leurs contacts.

Kinshasa a saisi cette occasion, pour réaffirmer son engagement indéfectible à protéger la population et à soutenir les équipes de première ligne, en conduisant la riposte avec responsabilité, transparence et rigueur scientifique, en collaboration avec ses partenaires.

La situation officielle cette épidémie d’Ebola, communiquée mardi 23 juin, fait état de 1.118 cas confirmés cumulés, 291 décès, 122 personnes guéries, et 408 patients pris en charge.