Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC), le Royaume du Maroc a fait don de neuf tonnes d’équipements médicaux à la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO) qui soutient les efforts de riposte en mettant à disposition des moyens logistiques, terrestres et aériens.

Selon un communiqué publié mercredi par la MONUSCO, un avion C-130H des Forces Royales marocaines (FAR) a atterri deux jours plus tôt à l’aéroport de Bunia, dans la province de l’Ituri (Est) où sévit la maladie, avec un premier lot de neuf tonnes comprenant des médicaments, des produits pharmaceutiques, des équipements de protection individuelle, ainsi qu’un large éventail d’autres équipements médicaux.

«Le matériel est destiné au personnel de la MONUSCO (congolais et international, civil et militaire), notamment pour renforcer les capacités de l’hôpital de niveau 2 géré par le contingent marocain. Il vise à soutenir la prévention, la prise en charge et la protection du personnel de la Mission, afin de lui permettre de poursuivre ses activités essentielles dans un contexte sanitaire particulièrement sensible», indique le communiqué.

La MONUSCO dit vouloir préserver la santé de son personnel pour assurer la continuité de son mandat (la protection des civils), sachant qu’en Ituri, ses équipes civiles et militaires collaborent au quotidien avec les populations et les acteurs locaux.

« Ce don nous accompagne pour continuer notre action et délivrer notre mandat. Si nos troupes sont mieux équipées, elles pourront poursuivre efficacement leur engagement auprès de la population pour assurer sa protection », a déclaré le commandant du secteur Nord de la MONUSCO, le général Saiful Alam Bhuiyan, lors de la réception du matériel.

Le communiqué précise qu’une deuxième rotation est prévue dans les prochains jours par les FAR pour acheminer du matériel complémentaire et déployer une équipe médicale marocaine spécialisée, venue renforcer les capacités de la MONUSCO dans la riposte contre Ebola.

Le Gouvernement congolais a exprimé sa gratitude envers le Royaume du Maroc et la MONUSCO. La contribution de Rabat vient « renforcer un dispositif déjà engagé sur le terrain, au service d’un objectif commun : protéger les populations et permettre à la MONUSCO de continuer à remplir son mandat de protection des civils en Ituri », a conclu le communiqué.