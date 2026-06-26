Le Maroc a été élu à l’unanimité ce vendredi 26 juin à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie, en tant que commissaire de la Commission africaine de l’énergie nucléaire (AFCONE) pour un mandat de trois ans.

L’élection qui s’est déroulée en marge de la 7e Conférence des États parties au Traité de Pelindaba, reflète la confiance accordée au royaume sur les questions liées à la paix, à la sécurité et au développement au niveau continental.

Organe de l’Union africaine, l’AFCONE veille à l’application du Traité de Pelindaba, qui établit une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique. Le rôle de commissaire y est considéré comme stratégique, à la fois sur les plans diplomatique, technique et institutionnel.

Le Royaume est devenu ces dernières années, un acteur de référence en Afrique dans l’exploitation des applications civiles de l’énergie nucléaire, notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de la gestion des ressources hydriques. Ces technologies contribuent à relever plusieurs défis majeurs, tels que le stress hydrique, la sécurité alimentaire et l’amélioration des services de santé.

Après son élection au poste de commissaire de l’AFCONE, le Maroc participera ainsi à la mise en œuvre du Traité de Pelindaba, qui établit une zone exempte d’armes nucléaires sur le continent africain, la Commission étant chargée de veiller au respect des engagements des États parties en matière de non-prolifération nucléaire, tout en encourageant le développement des usages pacifiques de cette technologie.

Le Royaume du Maroc était représenté à cette conférence par une délégation conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA, Mohamed Arrouchi. La délégation marocaine était composée entre autres, de représentants du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), ainsi que de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).