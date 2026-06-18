La ville de Rabat a franchi une nouvelle étape dans son rayonnement continental avec l’inauguration du siège permanent des Capitales africaines de la Culture (CAC). Cette institution panafricaine, désormais établie dans la capitale marocaine, ambitionne de faire de la culture un levier majeur de développement, d’intégration et de coopération entre les peuples africains.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde culturel, diplomatique et institutionnel, parmi lesquelles le président du Comité des CAC, Adama Traoré, le secrétaire général par intérim du département marocain de la Culture, Salah-Eddine Abkari, ainsi que plusieurs ambassadeurs africains accrédités au Maroc.

L’installation du siège de cette structure à Rabat, illustre l’engagement du Royaume du Maroc en faveur de l’action africaine commune et du dialogue interculturel. Elle s’inscrit dans la vision portée par le Roi Mohammed VI qui place la coopération Sud-Sud, le développement humain et la valorisation du patrimoine africain au cœur des priorités stratégiques de son Royaume.

Dans un message lu en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a souligné la richesse exceptionnelle du continent africain, caractérisé par sa diversité culturelle et linguistique, affirmant que l’établissement du siège des CAC à Rabat, traduit la volonté de faire de la culture un pilier des modèles africains de développement durable, inclusif et innovant.

Le ministre marocain a également insisté sur l’importance des industries culturelles et créatives, considérées comme un secteur d’avenir pour une jeunesse africaine de plus en plus qualifiée et connectée, assurant que le programme des Capitales africaines de la Culture contribuera à renforcer la souveraineté culturelle, médiatique et numérique du continent face aux défis contemporains.

Pour sa part, le président du Comité des CAC, Adama Traoré a rappelé que cette initiative est née lors du sommet Africités tenu à Marrakech en 2018, soulignant que la culture constitue un moteur essentiel de transformation économique, d’innovation et de cohésion sociale.

«Plus qu’un simple siège administratif, la nouvelle institution de Rabat », a-t-il dit, se veut une « maison commune » destinée à favoriser les échanges, les partenariats et la mise en réseau des acteurs culturels africains.

Le siège permanent des Capitales africaines de la Culture est appelé à accompagner les futures villes hôtes du programme, dont la prochaine édition est prévue en 2028 à Praia, la capitale du Cap Vert et contribuera à la mise en œuvre de l’Union africaine et de son Agenda 2063, qui vise à bâtir une Afrique intégrée, créative et tournée vers l’avenir.