Le Équipe du Maroc de football a signé une précieuse victoire face à l’Équipe d’Écosse de football (1-0), vendredi à Boston, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas prennent provisoirement la tête de leur groupe et se rapprochent davantage de leur qualification pour les 8èmes de finale.

Les Marocains ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Ismaël Saibari, auteur de l’unique réalisation du match dès la deuxième minute de jeu.

Lancé idéalement par une passe précise de Brahim Díaz, le milieu offensif marocain Saibari a décoché une frappe puissante du pied droit qui a terminé sa course dans les filets du gardien écossais. Ce but constitue le plus rapide inscrit par le Maroc dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde.

Portés par cette ouverture du score précoce, les hommes de Mohamed Ouahbi ont continué à se montrer entreprenants durant la première période. Très actif dans l’animation offensive, Brahim Díaz s’est illustré à plusieurs reprises, notamment sur une action construite avec Saibari avant de servir Neil El Aynaoui qui a raté cette opportunité d’améliorer le score.

Quelques minutes plus tard, une combinaison entre Noussair Mazraoui et Bilal El Khannous a encore mis en difficulté la défense écossaise, sans toutefois permettre aux Lions de creuser l’écart.

De leur côté, les Écossais ont attendu les derniers instants de la première période pour se montrer dangereux, mais John McGinn n’a pas réussi à concrétiser un centre précis d’Andrew Robertson.

Au retour des vestiaires, l’Écosse a affiché davantage d’ambitions offensives dans d’infructueuses tentatives de changer le score. Face à cette pression, le Maroc a opté pour une gestion maîtrisée de son avantage, tout en restant menaçant dans plusieurs contre-attaques.

Les dernières minutes de la rencontre ont été plus délicates pour les Lions de l’Atlas, confrontés à plusieurs offensives écossaises. Solides défensivement et disciplinés dans leurs placements, les Marocains ont toutefois résisté jusqu’au coup de sifflet final pour préserver leur courte mais précieuse avance.

Avec cette victoire qui lui ouvre la voie à sa qualification au prochain tour, le onze marocain qui compte 4 points dans le Groupe C, après un nul contre le Brésil (1-1) et une victoire contre l’Ecosse (1-0), confirme ainsi ses ambitions dans ce Mondial 2026 et envoie un signal fort à ses concurrents engagés dans la course pour la victoire finale.