Le Maroc a remporté les Troisièmes Championnats arabes d’athlétisme des moins de 23 ans (U23), qui se sont tenus du 20 au 24 juin à Ismaïlia, en Égypte, en s’adjugeant un total de 32 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 8 en bronze.

Avec cette performance le Maroc a pu devancer légèrement l’Égypte au classement général des médailles d’or. Le pays hôte de ces 3èmes Championnats, se classe deuxième avec 36 médailles au total, dont 11 en or, 13 en argent et 12 en bronze.

La compétition, organisée au stade de l’Autorité du canal de Suez, a réuni quatorze pays arabes. Parallèlement, Ismaïlia a aussi accueilli les premiers Championnats arabes d’athlétisme U16, auxquels le Maroc n’a pas participé. L’Égypte a dominé cet événement avec 50 médailles, dont 16 en or.