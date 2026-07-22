L’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a adressé une déclaration d’intérêt à la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’organisation de l’édition 2032, de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), laquelle requête a été considérée comme «acquise».

La Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) qui rapporte cette information, affirme, dans un communiqué publié le mardi 21 juillet, que la CAF «a officiellement confirmé que la déclaration d’intérêt du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2032 est réputée acquise».

La même source indique que, conformément à l’article 7.3 du Règlement des candidatures de la CAF (Partie A du Cadre des candidatures), les Associations Membres des trois pays de l’AES sont considérées comme ayant satisfait à l’exigence de présentation d’une déclaration d’intérêt.

Cette étape qui vient d’être franchie devrait permettre au dossier de l’AES de poursuivre le processus officiel d’attribution des droits d’organisation de la CAN 2032 de football, précise la FENIFOOT.

La Fédération nigérienne informe aussi que dans le cadre de cette candidature tripartite commune, une séance de travail a réuni, le 18 juillet à New York aux Etats-Unis, les Présidents des Fédérations de Football des trois pays et le Président de la CAF, Patrice Motsepé, en présence de Dijbrilla Hima Hamidou, membre du Conseil de la FIFA et Président d’honneur de la FENIFOOT.

Le patron de la CAF a salué, à cette occasion, l’initiative de l’AES « fondée sur une vision de coopération régionale », avant d’encourager les trois pays « à poursuivre leurs efforts, dans le respect des exigences et des procédures établies par la CAF pour le processus de candidature».

La FENIFOOT dit se réjouir de «cette avancée importante, qui témoigne de la volonté des trois nations de mettre en commun leurs atouts et leurs capacités, afin d’offrir au continent, une compétition répondant aux standards internationaux».

La Fédération nigérienne a enfin, exprimé sa gratitude aux dirigeants des trois États de l’AES, pour leur accompagnement constant, et réaffirmé sa détermination à contribuer pleinement à la réalisation de cette ambition historique au service du football africain, et ce en étroite collaboration avec les fédérations sœurs du Burkina Faso (FBF) et du Mali (FEMAFOOT).