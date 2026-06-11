Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a apporté, mercredi dans un communiqué, son ferme soutien aux 10 pays africains participant à la Coupe du Monde FIFA 2026 qui débute aujourd’hui, avant d’exprimer sa certitude qu’ils porteront haut les couleurs du continent sur la scène internationale.

Il s’est félicité de la représentativité sans précédent de l’Afrique à la compétition. « Ce niveau record de participation africaine reflète l’ascension continue du football africain et le talent, la résilience et la détermination de ses joueurs. C’est un moment de fierté continentale, unissant les Africains de toutes les régions dans un espoir et une célébration partagés », a-t-il déclaré.

Pour lui, « la Coupe du Monde demeure une célébration mondiale unique qui rassemble les nations et les peuples à travers un amour partagé pour le beau jeu, notant que ‘la Coupe du Monde est l’endroit où le monde se rencontre en paix à travers le sport’ ».

Le Président de la CAU a également mis en avant le fait que le football africain « incarne la force, l’ambition et la promesse de la jeunesse du continent ». D’après ses propos, « la force de l’Afrique au football reflète la force de sa jeunesse », et les équipes portent non seulement les attentes nationales mais aussi les aspirations d’une génération.

L’organisation panafricaine a exprimé sa gratitude aux joueurs, entraîneurs, officiels et aux supporters « dont le dévouement a rendu ce moment possible ». Elle a appelé chaque sélection à « concourir avec excellence, discipline, intégrité et respect du fair-play. »

A l’orée de la compétition, Youssouf a, enfin, réaffirmé son plein soutien aux représentants de l’Afrique, tout en se réjouissant à l’avance « de performances qui inspireront le continent, renforceront l’amitié mondiale et élèveront davantage la position de l’Afrique dans le football mondial. »