L’agence officielle chargée de la supervision et de la réglementation aéronautique au Niger a adressé, jeudi 18 juin, une lettre circulaire à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et aux compagnies aériennes opérant au Niger pour les informer de la continuité du service à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey.

Cet aéroport a été attaqué le même jour, aux environs de 6h. Selon des sources sécuritaires, des individus armés auraient tenté de forcer le dispositif sécuritaire à l’entrée principale, mais se seraient heurtés à une vigoureuse riposte des forces armées présentes sur les lieux. Le bilan officiel de cette confrontation, communiqué par le ministère des Finances, fait état de 11 soldats et 2 civils tués, ainsi que 22 assaillants neutralisés.

« Suite aux événements survenus ce jour (…), je vous informe que les activités relatives à l’exploitation aérienne se poursuivent normalement sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire », a déclaré le Directeur général de la plateforme aéroportuaire, le Col-Major Hamadou Ousseini Ibrahim.

Le patron de l’Agence Nationale de l’aviation civile (ANAC) a aussi invité au maintien des activités courantes des structures concernées et à l’obligation de veiller au respect strict et rigoureux de toutes les mesures et consignes de sûreté.

Plusieurs organisations, dont l’Union africaine, et des capitales ont fermement condamné cette nouvelle attaque revendiquée, jeudi, par la branche sahélienne d’Al-Qaida, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).