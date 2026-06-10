L’arbitre somalien Omar Abdulqadir Artan, refoulé par les États-Unis, alors qu’il devait officier lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, est rentré mardi en Somalie, au grand regret de la Fédération somalienne de football (FSF).

Dans un communiqué, la FSF dit être « profondément attristée et déçue par les circonstances qui ont empêché l’arbitre international somalien, M. Omar Abdulqadir Artan, de poursuivre son voyage vers les États-Unis, où il devait participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026. »

La Fédération a rappelé qu’Artan a reçu le prix de l’arbitre africain de l’année 2025 de la CAF et figure désormais parmi les arbitres les plus renommés et respectés du continent africain ; une « réussite historique (qui) est le fruit de nombreuses années d’efforts constants, d’un grand professionnalisme, d’intégrité, d’honnêteté et de performances exceptionnelles sur le terrain. »

Alors qu’un responsable de la Maison Blanche a expliqué que cet arbitre « n’a pas été admis (…) pour une très bonne raison », la FSF dit ne disposer « d’aucune information officielle expliquant clairement les véritables raisons de cette situation. »

« Par conséquent, nous estimons qu’il est inapproprié de spéculer ou de tirer des conclusions à ce sujet tant que tous les faits n’auront pas été officiellement confirmés et clarifiés », a-t-elle martelé.

La FIFA a confirmé, dans un communiqué publié lundi 08 juin, que l’arbitre Artan ne pourra pas officier lors du tournoi, avant d’expliquer qu’elle « n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas ».

« Nous prenons acte du rapport et de la communication fournis par la FIFA à ce sujet, et nous restons en contact étroit avec (…) toutes les parties impliquées dans cette affaire, afin d’obtenir (…) une compréhension complète des circonstances entourant cet incident », a déclaré la Fédération qui soutient pleinement Artan.

La FSF a réaffirmé son engagement à défendre les valeurs fondamentales du football, à savoir le respect, l’intégration sociale, l’égalité des chances, la justice et l’unification des différents peuples et nations.

Omar Artan allait devenir le premier arbitre somalien d’une Coupe du Monde. L’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains.