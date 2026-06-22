Les Pays-Bas et l’Allemagne devraient restituer au Ghana environ 2.000 anciennes œuvres pillées et objets d’importance culturelle, a annoncé, samedi 20 juin son compte Facebook, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Le gouvernement ghanéen a officiellement salué «l’annonce louable» faite par les deux pays lors de la Conférence Next Steps, se disant prêts à remettre au Ghana ces objets volés durant l’époque coloniale, d’après le Chef de la diplomatie ghanéenne.

Lors de la plénière de cette Conférence, les ambassadeurs des Pays-Bas et de l’Allemagne auraient présenté au président ghanéen John Mahama, un catalogue des trésors retrouvés, a précisé le ministre Ablakwa.

En parallèle, le ministre danois des Affaires étrangères «s’est également excusé pour leur rôle dans l’esclavage transatlantique et s’est engagé à contribuer à la préservation des châteaux qu’ils ont construits en tant qu’effort de bonne foi pour prévenir l’effacement historique, promouvoir la vérité et garantir la non-répétition» de tels actes, poursuit la déclaration.

Les autorités ghanéennes se félicitent de cette dynamique favorable à la restitution des objets pillés, observée auprès des partenaires internationaux en Europe, depuis l’adoption de la résolution historique de l’ONU dirigée par le Ghana, laquelle redéfinit les standards mondiaux en matière de restitution des biens culturels à leurs pays d’origine.