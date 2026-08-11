La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce lundi 10 août sur son site officiel, que son a porté sur le Maroc pour abriter en avril et mai 2027, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U-17 de football.

Le Royaume « accueillera la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations U-17 2027 en avril et mai », lit-on dans son communiqué, sans précisions, pour l’instant, du calendrier détaillé des rencontres, ni des villes et stades qui recevront les matchs.

La même source indique que la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations U-20 2027 se tiendra au Ghana en février et mars 2027, tandis que l’Égypte abritera la Coupe d’Afrique des Nations U-23 de la CAF 2027, qui servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Par ailleurs, la CAF dit évaluer actuellement l’opportunité de mettre en place une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations U-17 Féminine, l’objectif étant de lancer cette compétition dès l’année prochaine, sous réserve que les conditions sportives et organisationnelles requises soient réunies.

L’instance africaine explique que ce nouveau tournoi stimulera ses investissements dans le football féminin, tout en offrant aux jeunes joueuses africaines une nouvelle voie de développement et de compétition.

L’instance dirigeante du football sur le continent africain se félicite des avancées significatives enregistrées dans les compétitions de jeunes de la CAF, qui demeurent au cœur de sa stratégie de développement du football dans le continent.

Le Maroc accueillera également du 12 au 21 octobre, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2026, tandis que la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2026 se déroulera au Sénégal en novembre, poursuit le communiqué.

La CAF a livré plusieurs autres informations sur différents tournois, estimant qu’une meilleure visibilité sur les dates et les pays hôtes permet aux Associations Membres de planifier plus efficacement leurs activités, offre aux joueurs des parcours de compétition plus lisibles et donne aux diffuseurs, sponsors et supporters une meilleure visibilité sur les principaux rendez-vous du football africain.