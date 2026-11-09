Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA) et le Comité politique et de sécurité de l’Union européenne (CoPS de l’UE) ont fermement rejeté toute tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo (RDC), à l’issue de leur dix-septième réunion de concertation annuelle tenue le 6 novembre à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Dans un communiqué conjoint, les deux institutions ont unanimement condamné les récents appels au renversement du régime du Président Félix Tshisekedi, portés par le Front pour la refondation de la nation, une coalition politico-militaire lancée le 12 octobre dernier à Goma (Est) et dirigée par l’ex-président congolais, Joseph Kabila.

L’UA et l’UE ont « rejeté et condamné toute initiative visant à s’emparer du pouvoir par la force et à renverser des institutions démocratiquement établies, telle que celle récemment prônée par le Front pour la refondation de la nation et ses alliés », lit-on dans le communiqué conjoint.

Les deux parties ont rappelé avec insistance que les divergences politiques et les griefs ne peuvent en aucun cas se régler par les armes. Pour les partenaires africains et européens, la stabilité durable en RDC repose impérativement sur le respect de l’Etat de droit, la protection des droits fondamentaux et l’exercice libre des activités des partis politiques et de la société civile.

Le communiqué conjoint met en ce sens, l’accent sur l’importance d’un dialogue inter-congolais pacifique et inclusif associant toutes les parties prenantes congolaises. Ce processus est présenté comme la condition préalable essentielle à l’établissement d’une paix définitive dans le pays.

A signaler que cette prise de position s’inscrit dans un cadre plus large de discussions bilatérales sur la sécurité régionale. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l’indépendance et à l’intégrité de la RDC face aux multiples crises et ingérences qui secouent la région.