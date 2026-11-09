Le leader du Front populaire ivoirien (FPI), parti d’opposition en Côte d’Ivoire, a exprimé sa profonde satisfaction suite à sa désignation au poste de vice-président de l’African Political Parties Initiative (APPI) pour l’Afrique de l’Ouest.

L’élection de Pascal Affi N’Guessan s’est déroulée à l’issue du Sommet africain des partis politiques (APPS 2026), tenu du 5 au 7 novembre à Addis-Abeba, en Éthiopie.

« Je suis honoré d’avoir été désigné », a-t-il indiqué dans une déclaration postée sur son compte Facebook, ajoutant que « cette désignation constitue une reconnaissance de mon engagement politique et une nouvelle responsabilité au service du dialogue, de la coopération panafricaine et du renforcement de la démocratie. »

Lors de cette rencontre, le patron du FPI s’est illustré également en animant un panel intitulé « De la victoire électorale à la transformation des économies », traitant le rôle des partis politiques dans le développement économique et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Fort de cette nouvelle dynamique, Affi N’Guessan a réaffirmé sa « détermination à contribuer à la construction d’une Afrique plus démocratique, solidaire et prospère » et a appelé à faire de la démocratie « un véritable levier de transformation de nos sociétés. »