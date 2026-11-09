La Présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, a félicité vendredi 6 novembre, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour la réussite de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 qui se tiennent du 31 octobre au 13 novembre 2026.

A peine quelques jours après le coup d’envoi des JOJ qui se déroulent pour la première fois en Afrique, la patronne du CIO, reçue en audience par le Chef de l’Etat, a dressé « un bilan positif de l’organisation » et fait part de la satisfaction des délégations venues de plus de deux cents pays, selon un communiqué de la présidence sénégalaise.

Kirsty Coventry a salué « le soutien personnel du Président de la République, dont l’engagement a été déterminant dans la dernière ligne droite des préparatifs, ainsi que la collaboration étroite du Gouvernement avec le mouvement olympique », poursuit la même source.

Pour Dakar, ce jugement de l’institution la plus exigeante du sport mondial confirme que le Sénégal est un pays « capable de tenir parole, de livrer ses infrastructures dans les délais et de rassembler sa jeunesse, ses volontaires et ses forces vives derrière un objectif national. »

Les autorités sénégalaises voient, en cette capacité de leur pays à honorer ses engagements, « le premier actif du Sénégal auprès de ses partenaires », et estiment que cette reconnaissance renforce sa crédibilité bien au-delà du sport.

De son côté, le Chef de l’Etat, savourant cette réussite collective, a souligné la nécessité de pérenniser cet élan à travers la qualité des infrastructures de proximité mises à la disposition des populations, le renforcement des compétences acquises par des milliers de jeunes, et l’émergence d’une économie du sport que l’Etat entend développer.

Il a assuré le Sénégal mènera ces Jeux jusqu’à leur terme avec la même exigence, avant d’ajouter que son pays entend rester une terre d’accueil des grands rendez-vous internationaux.