Le Togolais Gilbert F. Houngbo a été officiellement réélu au poste de Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour un second mandat de cinq ans débutant en octobre 2027, une victoire qui a immédiatement fait l’objet d’un vibrant hommage de la part de l’Union africaine (UA).

Dans un communiqué, publié ce lundi, le Président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses chaleureuses félicitations à Houngbo, assurant que cette réélection « témoigne de la confiance renouvelée dans le leadership, l’expérience et l’engagement constant de M. Houngbo en faveur de la justice sociale, du travail décent et de la protection des droits des travailleurs».

Le patron de la Commission de l’UA a souligné également que sa réélection est la démonstration de « l’unité et la solidarité des Etats africains autour de sa candidature», et exprimé la volonté de l’organisation continentale de renforcer son partenariat avec l’OIT.

Parmi les chantiers à exploiter, il a cité, au premier rang, la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, le développement des compétences, la protection sociale et une croissance économique inclusive, conformément aux aspirations de l’Agenda 2063.

En formulant ses « meilleurs vœux de succès » à Houngbo, dans la poursuite de son mandat, le président de la Commission de l’UA a assuré Gilbert F. Houngbo de sa disponibilité à approfondir la coopération entre l’UA et l’OIT au service du développement et de la prospérité du continent.

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l’Union africaine ainsi qu’aux pays africains dont la solidarité exemplaire ne s’est jamais démentie », a déclaré pour sa part, le DG de l’OIT dans un discours prononcé à l’issue de sa réélection, ajoutant que «leur confiance m’honore et renforce ma détermination à servir avec impartialité l’ensemble de nos mandants».

«Ensemble, poursuivons l’œuvre entreprise il y a plus d’un siècle. Ensemble, faisons progresser le travail décent, la justice sociale et la paix. Ensemble, faisons en sorte que l’Organisation internationale du Travail demeure, pour les générations présentes et futures, une source d’espoir, de progrès et de dignité », a-t-il conclu tout en assurant avoir entendu avec attention, les préoccupations exprimées par les travailleurs et les messages des employeurs.

Gilbert F. Houngbo est le 11e directeur général de l’OIT, basée à Genève, et le premier Africain à occuper cette fonction.