Le gouvernement marocain et la Banque africaine de développement (BAD) ont officialisé, vendredi 13 novembre à Rabat, un accord de financement d’un montant équivalent à 434,4 millions d’euros (soit près de 4,8 milliards de dirhams), dans le cadre de la troisième phase du Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience au changement climatique (PGRCC-Phase III).

L’enveloppe devrait servir à accélérer la transformation structurelle de l’économie marocaine et promouvoir une croissance plus dynamique, inclusive et résiliente aux chocs exogènes et climatiques, précise la BAD dans un communiqué.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence du ministre marocain de l’Economie, des Finances et de la Performance publique, gouverneur de la Banque pour le Maroc, Fouzi Lekjaa et du responsable-pays de la BAD pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim.

Le programme s’articule sur deux volets qui consistent d’une part, à stimuler l’investissement privé et rationaliser l’action publique, et, d’autre part, à accélérer la transition écologique et aider l’économie marocaine à faire face aux chocs externes.

La troisième phase du PGRCC devrait contribuer également à la consolidation des réformes engagées dans le cadre des phases précédentes, tout en accompagnant le Maroc face aux effets de la crise au Moyen-Orient, qui se traduisent notamment par une hausse des coûts de l’énergie et du transport.

Lors de son intervention, Fouzi Lekjaa a salué un « partenariat exemplaire » qui, selon lui, « se nourrit de la confiance renouvelée de la Banque africaine de développement dans la dynamique de réformes sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. »

De son côté, Achraf Tarsim, reconnaissant que « face aux chocs externes, le Maroc a fait le choix de l’action en maintenant le cap des réformes », a réaffirmé l’engagement de BAD à « accompagner cet élan pour accélérer la transformation économique, renforcer la croissance et favoriser la création d’emplois. »

L’appui de la BAD, ajoute le communiqué, s’inscrit dans sa vision stratégique portée par ses Quatre Points cardinaux, et dans son Cadre mondial de réponse à la crise de l’énergie et des engrais (GEFCRF).