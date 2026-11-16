Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves a remporté l’élection présidentielle du dimanche 15 novembre dès le premier tour, briguant un second mandat de cinq ans avec 63,8% des suffrages, d’après les résultats provisoires.

A la suite de la publication des premières tendances, le Président réélu, soutenu par le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV), a adressé un message d’unité et de gratitude à l’ensemble de ses compatriotes, y compris ceux de la diaspora, plaçant sa victoire sous le signe du rassemblement.

« Nous avons gagné ensemble, Cabo Verde. Cette victoire est pour nous tous. C’est pour chaque Capverdien qui a cru, qui a marché avec nous, qui a ouvert les portes de leur maison et qui a partagé le rêve d’un meilleur Cabo Verde. De nos îles à la diaspora, nous avons vécu une campagne marquée par la proximité, l’espoir, la confiance et la force extraordinaire de notre peuple », a-t-il indiqué sur son compte Facebook.

Il a, entre autres, insisté sur la portée morale de sa réélection. « Je reçois cette victoire avec une profonde gratitude et, avant tout, avec un énorme sens de la responsabilité. La confiance placée en moi renouvelle mon engagement à continuer à servir Cabo Verde, avec le dialogue, l’unité, l’humilité et la détermination. Parce qu’il y a beaucoup à faire et l’avenir est construit avec tout le monde et pour tout le monde », a-t-il affirmé, réitérant sa volonté de gouverner dans l’ouverture.

Il a conclu son message par un appel à la mobilisation générale. Après avoir souligné que sa victoire est aussi pour chaque femme, chaque jeune, chaque homme, et chaque famille, dans toutes les îles et dans la diaspora, il a déclaré : « aujourd’hui, nous célébrons ensemble. Demain, nous continuons ensemble, pour travailler pour le pays dont nous rêvons. »

Au total six personnalités s’étaient lancées dans la course à la magistrature suprême, dont l’ancienne ministre de la Justice, Joana Rosa Amado, qui est arrivée en deuxième position avec environ 31,4% des voix, et qui a reconnu sa défaite après l’annonce des résultats.