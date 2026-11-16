Le président du Botswana, Duma Gideon Boko, est arrivé dimanche à Abidjan, pour une visite d’Etat de trois jours en Côte d’Ivoire, visant à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération économique entre le Botswana et la Côte d’Ivoire.

Selon un communiqué de Gaborone, ce déplacement devrait être marqué par des discussions bilatérales entre les présidents des deux pays, ainsi que par l’adoption d’accords couvrant les secteurs stratégiques des mines et de l’agriculture.

La même source annonce un Forum des affaires entre le Botswana et la Côte d’Ivoire qui permettra de promouvoir le commerce, les investissements et les partenariats commerciaux. Ce rendez-vous qui réunira les patronats et investisseurs des deux pays, se tiendra ce mardi 17 novembre au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

L’objectif au regard de toutes actions est de transformer les relations bilatérales en opportunités économiques tangibles qui favorisent la prospérité partagée et profitent aux habitants des deux pays, a déclaré la présidence botswanaise.

Ce lundi 16 novembre marque le point de départ des concertations politiques, dont un entretien au sommet entre Duma Gideon Boko et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, suivi d’un déjeuner officiel.

Duma Gideon Boko prendra part, le dernier jour de sa visite, à la 2e édition du Salon International des ressources extractives et énergétiques (SIREXE 2026) qui se tiendra du 18 au 22 novembre à Abidjan.

Le Botswana est, en effet, l’invité d’honneur de ce rendez-vous incontournable de la coopération africaine et internationale dans les secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie.