Face à la multiplication des élans de solidarité et des initiatives de collecte de fonds au sein de sa population et de sa diaspora, la Confédération des Etats du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a publié ce mercredi 11 novembre un communiqué officiel portant sur l’encadrement de ces flux financiers.

Les Gouvernements de l’AES saluent d’emblée «cet élan patriotique et solidaire de mobilisation des ressources pour un développement endogène de l’espace confédéral»., lit-on dans le document.

Cependant, « pour garantir une meilleure traçabilité et une sécurisation des opérations de collectes de fonds », les autorités soumettent désormais ces actions à des conditions strictes, ajoute le communiqué.

Les associations, groupements ou particuliers, souhaitant collecter les fonds dans le but d’accompagner la réalisation de projets confédéraux, sont invités à se rapprocher des structures compétentes en l’occurrence les Comités ou Commissions nationaux AES afin d’obtenir les autorisations préalables.

Les citoyens de la Confédération, les diasporas sahéliennes et africaines ainsi que tous les amis de l’AES sont appelés à la plus grande vigilance, en s’abstenant d’effectuer des versements de fonds à des personnes ou structures ne disposant d’aucune habilitation officielle. De même qu’ils sont exhortés à signaler aux autorités compétentes toute tentative suspecte de collecte de ressources au nom de la Confédération.

La Confédération rappelle qu’elle dispose de son propre instrument bancaire, notamment la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement de l’AES (BCID-AES) qui a pour vocation de fédérer la mobilisation des ressources pour un développement endogène partagé au sein de l’espace confédéral.