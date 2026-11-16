La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) s’est félicitée, vendredi 13 novembre, de l’adoption la veille, à l’unanimité de la résolution 2836 (2026) par le Conseil de sécurité de l’ONU, prorogeant son mandat jusqu’au 15 novembre 2027.

Dans un communiqué officiel publié à Bangui, la mission onusienne salue ce « soutien unanime » qui « témoigne de la confiance renouvelée envers la Mission et son rôle d’appui aux efforts de la République centrafricaine (RCA) en faveur de la paix et de la stabilité. »

Le mandat prorogé consiste à protéger les civils face aux menaces persistantes, à soutenir la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation et accompagner la restauration et l’extension de l’autorité de l’Etat.

Selon le service de presse de l’ONU, derrière ce vote consensuel se dessine un changement de cap qui prévoit la consolidation des progrès accomplis depuis la guerre civile et la préparation des autorités centrafricaines à assumer progressivement les responsabilités aujourd’hui confiées aux Casques bleus.

Douze ans après le déploiement de cette mission de paix en RCA, l’ONU s’emploie à préparer la relève. La résolution 2836, présentée par la France, prévoit une réduction du plafond des effectifs militaires autorisés, qui passe de 14.046 à 12.000, soit une baisse d’environ 15 %, la mission comptant actuellement près de 10.000 militaires sur le terrain. Le texte maintient également un plafond de 2.265 policiers et de 40 agents pénitentiaires.

La résolution ne précise aucune échéance pour le départ définitif de la MINUSCA de la RCA. Elle mise plutôt sur un désengagement progressif, dont le rythme dépendra de la situation sur le terrain. L’enjeu, précise-t-on, ne sera pas seulement de transférer des responsabilités, mais de s’assurer que les autorités centrafricaines disposent des moyens de les exercer.

Soulignons que la MINUSCA a déjà fermé plusieurs bases dans des régions jugées suffisamment stables, et concentre davantage ses moyens dans les zones à risque.